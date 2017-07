Lipsa unor avize de la Administrația Națională a Funcționarilor Publici a făcut imposibilă înființarea Poliției Locale a municipiului Onești. În zadar au așteptat aceste avize consilierii locali împreună cu primarul municipiului Nicolae Gnatiuc (inițiatorul proiectului de hotărâre privind înființarea Poliției Locale),prin prelungirea ședinței ordinare a lunii iulie, ele nu au ajuns. Astfel, peste o lună se vor relua în cadrul Consiliului Local Onești aceste demersuri. În schimb consilierii locali oneșteni au aprobat alocarea a 150 000 lei către Parohia Ortodoxă “Sfântul Nicolae” și 200 000 pentru amenajarea Protopopiatului Onești (care va funcționa în spațiile de la fostul Centru Rezidențial “Alexandra”) și câte 8570 lei la celelalte unități de cult din municipiu, ce aparțin cultelor religioase recunoscute în România. Prezent la această ședință a Consiliului Local părintele Ioan Bârgăoanu, protopopul Protoieriei Onești, a menționat:”Un obiectiv important pentru noi este Catedrala Ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt dar dorim să ne sprijiniți și pentru amenajarea Protopopiatului, care necesită o investiție foarte mare. Este un obiectiv ce ne responsabilizează pentru că aici nu va fi numai sediul Protopopiatului, vrem să avem o sală de conferințe, o sală de mese la care dorim să oferim zilnic o masă pentru 53 de copii dar și un cabinet de mentenanță medicală pentru copiii cu autism și un atelier de logopedie. Vrem ca toate acestea să fie amenajate în condiții care să aparțină secolului în care trăim!” Amintind că a avut discuții cu Sindicatul salariaților din Primăria Onești pentru a vedea ce posibilități financiare sunt pentru armonizarea salariilor, primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc a declarat că “în cadrul acestei luni va fi o nouă ședință a Consiliului Local pentru stabilirea salariilor angajaților și a îndemnizațiilor aleșilor locali, conform cu ultimele reglementări legale”. De la ședința Consiliului Local Onești de zilele trecute nu putea lipsi nici… problema podului peste râul Trotuș, aflat într-o stare agravată de deteriorare. Răspunzând unei interpelări adresate de consiliera ALDE Mihaela Bădic Geaboc, ce a întrebat „cât de grav este afectată structura podului?” edilul – șef al Oneștiului a menționat:”Starea în care se află podul de peste Trotuș a fost evidențiată de către o expertiză tehnică, realizată în luna decembrie a anului trecut. Toate măsurile impuse de această expertiză au fost implementate de către SC Domeniul Public și Privat SA Onești. La ora actuală pot circula pe pod autovehicule cu o greutate de până la 30 tone, viteza admisă fiind de 30 km / oră. Este interzisă circulația pietonală pe trotuarul din stânga al podului, în sensul de mers al ieșirii din municipiul Onești”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești a mai afirmat câteva lucruri despre această problemă:” La vizita Ministrului Transporturilor, Răzvan Alexandru Cuc, care a avut loc la podul peste Trotuș, ni s-a sugerat efectuarea unei noi expertize, cu toate lucrările ce trebuiesc efectuate pentru ca toate restricțiile menționate să fie ridicate. Această expertiză a fost predată, procedura fiind în lucru! Noi, Primăria Onești, am trimis adrese la Autoritatea Rutieră Română, la Prefectura Bacău pentru a fi monitorizat traficul pe acest pod. La trecerea pe podul de peste Trotuș a autovehiculelor de peste 30 tone este posibil să se creeze o situație neplăcută!” 0 SHARES Share Tweet

