– sindicaliștii CRAB au avut câștig de cauză în lupta pentru menținerea salariilor la nivelul actual – nu se va bucura de aceleași favoruri personalul TESA, unde veniturile vor fi diminuate După îndelungi negocieri și amenințări cu sistarea apei în oraș, sindicaliștii din cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău au obținut ceea ce și-au dorit. Mai exact, sindicaliștii CRAB au rămas cu salariile intacte, după ce conducerea CRAB i-a notificat luna trecută că lefurile le vor fi diminuate cu 16 la sută, de la 1 iulie 2017. Acest lucru a stârnit nemulțumiri printre angajați, iar sindicaliștii au declanșat un conflict de muncă, refuzând să semneze noul Contract Colectiv de Muncă (CCM), pe motiv că le sunt luate niște drepturi câștigate în urma unor negocieri. Acum, conducerea CRAB i-a pus în fața faptului împlinit, anunțându-i că le taie salariile. A urmat apoi o perioadă de negocieri, de ieșiri în presă, de neînțelegeri și în final, de noi amânări, pentru că Ioan Bejan, directorul CRAB, plecase în concediu. În lipsa acestuia, sindicaliștii au avut mai multe întâlniri cu primarul Cosmin Necula, iar acesta, în calitate de reprezentant al Consilului Local, acționar majoritar la CRAB, a venit cu propunerea ca salariile “nesimțite” ale directorilor să fie reduse, pentru ca oamenii care lucrează efectiv la conducte să poată fi retribuiți în continuare la același nivel. Săptămâna aceasta, sindicaliștii și conducerea CRAB s-au așezat la masa negocierilor, iar conflictul de muncă a fost aplanat. “În momentul acesta semnăm Contractul Colectiv de Muncă. Citim cu atenție documentul ca să nu avem surprize și suntem pe cale să-l semnăm. Am obținut menținerea salariilor muncitorilor la nivelul actual, ceea ce ne-am dorit de la bun început. În ceea ce privește salariile directorilor, am înțeles că acestea se vor micșora până la 6.000 de lei net, iar șefii de servicii nu vor avea lefuri mai mari de 4.500 de lei”, declară Constantin Neculcea, lider de sindicat. O dată încheiat conflictul de muncă, apa băcăuanilor este în siguranță. Rămâne de văzut ce măsuri va lua pe viitor conducerea CRAB în vederea îmbunătățirii parametrilor calitativi. 17 SHARES Share Tweet

